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Головченко: Беларусь изучит наиболее приемлемые варианты реагирования на санкции ЕС
Источник материала: ОНТ
Беларусь изучит наиболее приемлемые варианты реагирования на санкции Евросоюза. И без ответа они не останутся, заявил сегодня премьер-министр, посещая мемориальный комплекс «Тростенец».
Также Роман Головченко отметил, что некоторые страны все ещё пытаются переписать историю, представить её в выгодном для себя свете и даже закрыть глаза на геноцид наших граждан в годы войны. Поэтому мы обязаны доносить нашу правду и никогда не забывать, с каким мужеством и героизмом белорусский народ прошел через эти испытания и какой ценой досталась та Победа.
ФОТО: БЕЛТА
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Беларусь изучит наиболее приемлемые варианты реагирования на санкции Евросоюза. И без ответа они не останутся, заявил сегодня премьер-министр, посещая...
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