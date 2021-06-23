День памяти и скорби: как страны Европы отдают дань уважения советскому вкладу в победу над нацизмом?

Источник материала: ОНТ

День 22 июня должен быть напоминанием не только для бывших советских республик, но для всей Европы. Мирной жизнью сегодня каждый из европейцев обязан подвигу народов Советского Союза. По этому случаю главы дипмиссий бывших республик СССР в столице Евросоюза выступили против искажения истории. В совместном заявлении дипломатов – призыв к мировой общественности уважать общую историю и строить мир без конфликтов.





Конечно, дата нападения фашистской Германии на Советский Союз не является в европейских странах памятной в том смысле, что нет сегодня акций или торжеств по этому поводу, нет такого размаха, как в странах Восточной Европы даже 8 мая, когда Европа вспоминает победу и над фашизмом, и вклад погибших в ее достижение, но все же не замеченным этот день не проходит.

Берлин. Цветы к одному из трех главных монументов советской военной памяти возлагает Президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер – один из тех европейских политиков, кто последовательно и демонстративно отдает дань уважения советскому вкладу в победу над фашизмом. Три года назад он лично приезжал в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко, вместе с ним и в присутствии австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена три президента приняли участие в открытии второй части мемориального комплекса «Тростенец», созданного на месте одноименного концлагеря – четвертого по числу жертв после Освенцима, Майданека и Треблинки. За два года войны, по некоторым данным, там было уничтожено около 200 тысяч человек. Германия как наследница трагических событий той войны, как страна, принявшая на себя ответственность за действия того времени, и сегодня склоняет голову за содеянное. Но очевидно, что одних усилий Штайнмайера не хватает, говорят участники церемонии. Уходят свидетели тех событий, жертвы самой кровавой войны в истории человечества, меняются поколения, и современная интерпретация событий 80-летней давности делает свое дело. Одна информация в определенный момент заполняется другой.

Свой вклад в дело памяти вносят дипломаты стран бывшего Советского Союза. Послы девяти постсоветских республик, аккредитованных при ЕС, сегодня опубликовали совместное заявление, в котором призвали уважать общую историю и строить мир без конфликтов. Вот небольшой фрагмент этого документа: «Больно смотреть на попытки фальсификации истории, возрождение агрессивной воинственной риторики. Возмущение вызывает борьба в некоторых странах с исторической памятью – разрушение и осквернение монументов павшим героям-освободителям. Мы решительно осуждаем подобные действия и призываем к совместной борьбе с попытками переписать историю, героизировать нацистское движение и обелить нацистских преступников. Подтверждая приверженность основополагающим принципам и нормам международного права и Устава ООН как одного из выдающихся итогов Победы, хотим напомнить мировой общественности о необходимости уважать нашу общую историю и нравственные ориентиры, закрепленные в упомянутых документах. В связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны вновь призываем честно и справедливо оценивать прошлое и настоящее, задуматься о вечных ценностях и объединить усилия по построению мира без войн и конфликтов».

Как встретили начало войны советские семьи, как отразилась война на их жизни, что стало с их родственниками за четыре года от Бреста до Берлина. Невыдуманные истории в акции «Зажги свечу памяти», которая состоялась сегодня в Русском доме в самом центре Брюсселя. Чей вклад в общую победу был больше – Советского Союза или союзников на западном фронте? Кто внес решающую роль в разгром фашисткой Германии, кто больше пострадал от Второй мировой войны, на какой территории было больше разрушений, у кого больше жертв? Кажется, что какое-то время назад эти темы в информационном пространстве даже не возникали, а сегодня вокруг них ведутся публичные дискуссии. Какова их цель – дополнять правду о тех событиях или создавать новую реальность? Серьезный вопрос, который из исторической плоскости уже перешел в политическую.





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