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Президент возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости

23.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости

Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», которые посвящены 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет БЕЛТА.

Президент возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости.


Фото: БЕЛТА

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Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», которые...
 
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