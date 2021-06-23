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Президент возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», которые посвящены 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом
Президент возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости.
Фото: БЕЛТА
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», которые...
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