Вредны ли тренировки ночью или перед сном? Эксперт объяснил

Источник материала: ОНТ

Многим знакома ситуация, когда утром за зарядку не хватает времени. Что делать, если время для себя выкраивается только поздно вечером или ночью? Ведь самый напрашивающийся вариант – тренироваться, когда получается. Что происходит с организмом, когда человек занимается спортом поздним вечером, объяснил тренер по триатлону Александр Халаманов, пишет РИА «Новости».

Эксперт отметил, что больше всего пользы тренировки приносят в первой половине дня, до полудня. При этом Халаманов признал, что у каждого организма могут быть свои индивидуальные особенности – некоторые люди лучше себя чувствуют вечером.

Эксперт считает, что физические тренировки вечером и ночью с точки зрения физиологии и биоритмов не являются нормой. Халаманов отметил: такие люди спят в промежутке с двух часов ночи и до десяти утра, а день их обычно непродуктивен, так как разбит: время до двух часов дня обычно проводится впустую, чтобы привести себя в чувство. Эксперт уверен: чтобы быть максимально эффективным, нужно ложиться спать до одиннадцати вечера.

Фото: pixabay

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