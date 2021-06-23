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Вредны ли тренировки ночью или перед сном? Эксперт объяснил
Источник материала: ОНТ
Многим знакома ситуация, когда утром за зарядку не хватает времени. Что делать, если время для себя выкраивается только поздно вечером или ночью? Ведь самый напрашивающийся вариант – тренироваться, когда получается. Что происходит с организмом, когда человек занимается спортом поздним вечером, объяснил тренер по триатлону Александр Халаманов,
Эксперт отметил, что больше всего пользы тренировки приносят в первой половине дня, до полудня. При этом Халаманов признал, что у каждого организма могут быть свои индивидуальные особенности – некоторые люди лучше себя чувствуют вечером.
Эксперт считает, что физические тренировки вечером и ночью с точки зрения физиологии и биоритмов не являются нормой. Халаманов отметил: такие люди спят в промежутке с двух часов ночи и до десяти утра, а день их обычно непродуктивен, так как разбит: время до двух часов дня обычно проводится впустую, чтобы привести себя в чувство. Эксперт уверен: чтобы быть максимально эффективным, нужно ложиться спать до одиннадцати вечера.
Фото: pixabay
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Многим знакома ситуация, когда утром за зарядку не хватает времени. Что делать, если время для себя выкраивается только поздно вечером или ночью? Ведь самый...
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