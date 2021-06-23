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Вредны ли тренировки ночью или перед сном? Эксперт объяснил

23.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вредны ли тренировки ночью или перед сном? Эксперт объяснил

Многим знакома ситуация, когда утром за зарядку не хватает времени. Что делать, если время для себя выкраивается только поздно вечером или ночью? Ведь самый напрашивающийся вариант – тренироваться, когда получается. Что происходит с организмом, когда человек занимается спортом поздним вечером, объяснил тренер по триатлону Александр Халаманов, пишет РИА «Новости».

Эксперт отметил, что больше всего пользы тренировки приносят в первой половине дня, до полудня. При этом Халаманов признал, что у каждого организма могут быть свои индивидуальные особенности – некоторые люди лучше себя чувствуют вечером.

Эксперт считает, что физические тренировки вечером и ночью с точки зрения физиологии и биоритмов не являются нормой. Халаманов отметил: такие люди спят в промежутке с двух часов ночи и до десяти утра, а день их обычно непродуктивен, так как разбит: время до двух часов дня обычно проводится впустую, чтобы привести себя в чувство. Эксперт уверен: чтобы быть максимально эффективным, нужно ложиться спать до одиннадцати вечера.

Фото: pixabay

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Многим знакома ситуация, когда утром за зарядку не хватает времени. Что делать, если время для себя выкраивается только поздно вечером или ночью? Ведь самый...
 
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