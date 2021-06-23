Магазин в Брагинском районе продавал просрочку. МАРТ приостановил его деятельность

Источник материала: ОНТ

В Брагинском районе Гомельской области были обнаружены нарушения в работе одного из торговых объектов. В ходе проверки оказалось, что на продажу выставлен просроченный товар, также замечены нарушения в маркировке товара. Об этом сообщили в пресс-службе МАРТ.

Сотрудники министерства выборочно проверили магазин 61 Гомельского областного потребительского общества (деревня Микуличи, Брагинский район). И обнаружили ряд нарушений законодательства о торговле.

В частности, в магазине продавались более 30 наименований просроченных товаров (у некоторых срок годности истек в прошлом году). Также более 10 товаров продавались без маркировки с указанием полной и достоверной информации.

МАРТ выдал предписание о приостановлении работы данного торгового объекта с 22 по 25 июня текущего года.

Фото: БЕЛТА

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