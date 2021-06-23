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Мужчина провел в закрытой квартире без еды и воды 5 дней

23.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина провел в закрытой квартире без еды и воды 5 дней

Мужчина в течение пяти дней находился в запертой квартире в Молодечненском районе без еды и питья. Об этом рассказали в УВД Минского облисполкома.

К правоохранителям поступила информация о пропавшем человеке – 32-летний житель деревни Красное перестал выходить на связь. Милиционеры разыскивали этого человека, потому что он проходил потерпевшим по уголовному делу по факту кражи имущества из квартиры. 

Приехавшим по месту жительства правоохранителям никто не открыл дверь. Стражи порядка вернулись по адресу позже и заподозрили, что в квартире кто-то есть. 

Прибывшие на место спасатели с помощью аварийной лестницы помогли мужчине выбраться на улицу через окно второго этажа, на котором располагалась квартира. Потерпевшему дали воды и еды, сейчас его состояние нормализовалось. Ему была оказана необходимая помощь.


Фото: скриншот из видео УВД

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Мужчина в течение пяти дней находился в запертой квартире в Молодечненском районе без еды и питья. Об этом рассказали в УВД Минского облисполкома. К...
 
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