Потратили на развлечения, новые мобильные, часы и наушники. Подростки украли у мамы друга 12 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

К правоохранителям с просьбой расследовать пропажу крупной суммы денег обратилась 48-летняя минчанка. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

У женщины пропали 12 тысяч долларов. В ходе расследования были установлены причастные к краже лица – двое друзей несовершеннолетнего сына потерпевшей 15 и 19 лет, которые приходили в гости. Установлено, что сын однажды сам похвастался товарищам, что у них дома имеется крупная сумма денег.

Далее в течение трех недель «друзья» понемногу брали деньги, когда сын пострадавшей на что-то отвлекался.

Украденные доллары они меняли в обменниках и спускали на развлечения, купили новые часы, мобильные телефоны и наушники. Ребят задержали, и теперь им придется нести ответственность за содеянное. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

В УВД уточнили, что раньше молодые люди не привлекались к уголовной ответственности.





Фото: скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

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