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Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Обыск проводил КГБ

23.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме", — говорят в компании 21vek.by

Обыск в головном офисе 21vek.by на проспекте Победителей в Минске проводил КГБ, сообщает пресс-служба кампании. Ранее была информация, что онлайн-гипермаркетом заинтересовался Департамент финансовых расследований. Сотрудники госбезопасности проводили обыск с 12:30 до 19:45, забрали документы. Все это время около 250 работников оставались без средств связи и не могли сообщить о происходящем.

Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. В каком они статусе находятся, пока точно неизвестно. Сообщается, что руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет интересующие его данные, пишет Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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"Несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме", — говорят в компании 21vek.by
 
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