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Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Обыск проводил КГБ
Источник материала: Партизан
"Несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме", — говорят в компании 21vek.by
Обыск в головном офисе 21vek.by на проспекте Победителей в Минске проводил КГБ, сообщает пресс-служба кампании.
Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. В каком они статусе находятся, пока точно неизвестно. Сообщается, что руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет интересующие его данные,
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Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Обыск проводил КГБ
"Несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме", — говорят в компании 21vek.by
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