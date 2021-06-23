«Обстрелы не страшны – мучил голод»: воспоминания жительницы Беларуси о блокадном детстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ужасы войны сегодня вспоминают ветераны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Сегодня в Беларуси их около трех тысяч. Многие из них встретили войну еще детьми. Одну из таких историй рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Мария Давыдовна любит говорить стихами. Часто экспромтом. Правда, на бумаге их не издавала. Вместо этого собрала три десятка воспоминаний блокадников в одну книгу. Женщина с ней не расстается. Как и с куском хлеба. Ровно 125 граммов – суточная норма, за которой одиннадцатилетняя девочка стояла в очередях в сильные морозы. Бомбежки и обстрелы ей были не страшны – мучил голод.

«А хлебушка хотелось вволю покушать хоть бы раз, понимаете? Потому что тот кусочек хлебушка, который на семью кто-то получал, их разрезали по кусочку. И надо было три раза в день покушать», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Мария Ягодницына.

Отец и брат не вернулись с фронта. Ужасы блокады Мария Ягодницына переживала вместе с мамой. Когда и ее не стало, девочку отправили в детдом. Затем была «дорога жизни», на которой ее собственная жизнь едва не оборвалась.

«Нас вывезли. А ведь дорогу обстреливали, бомбили. Перед нами ехала машина с ремесленниками, ФЗО-шниками. Она пошла под лед. Но наш водитель отвернул немного», – поделилась Мария Ягодницына.

Музей Великой Отечественной войны в Минске Мария Давыдовна называет памятником истории. Женщина бывает здесь постоянно как гость многих мероприятий. Чтобы память о жутком времени сохранялась как можно дольше, она объединила всех блокадников, которые живут в Беларуси. Бессменно руководит сообществом с начала 90-х. Говорит: все они родственники по судьбе.

«Помогали и соцжилье в свое время получить, и другую материальную помощь. И разыскивали родственников. Мы вместе в учебных заведениях и в воинских частях, и на площадях, и на концертах. Нас понимает молодежь. Ну это же счастье», – сказала Ягодницына.

Женщина мужественно носит увесистый китель с медалями. Но одну награду показывает с особой гордостью – «За взятие юбилея». Подарили родные на девяностолетие. Обещают и орден. Через 10 лет.