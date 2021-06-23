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Не забудем, не простим: Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Защитники Брестской крепости первыми приняли на себя удар фашистов и держали оборону месяц. В день начала войны президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость и почтил память героев, передает «МИР 24».
Глава государства возложил венок к мемориальному комплексу и напомнил, что воскресное утро 22 июня стало страшным рубежом между светом и тьмой, миром и войной. Брестскую крепость нацистская Германия планировала взять за восемь часов. Цитадель держала оборону 32 дня. Тогда блицкриг не состоялся, подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что спустя 80 лет против Беларуси снова ведут войну, только гибридную. Страна испытывает информационный прессинг извне. Также Лукашенко увидел горький символизм, что именно с 22 июня Запад ввел экономические санкции против Беларуси.
После в Брестской крепости прошел концерт. Звучали песни военных и послевоенных лет.
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Президент возложил венок к мемориальному комплексу и напомнил, что воскресное утро 22 июня стало страшным рубежом между светом и тьмой, миром и войной.
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