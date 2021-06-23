Не забудем, не простим: Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Защитники Брестской крепости первыми приняли на себя удар фашистов и держали оборону месяц. В день начала войны президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость и почтил память героев, передает «МИР 24».

Глава государства возложил венок к мемориальному комплексу и напомнил, что воскресное утро 22 июня стало страшным рубежом между светом и тьмой, миром и войной. Брестскую крепость нацистская Германия планировала взять за восемь часов. Цитадель держала оборону 32 дня. Тогда блицкриг не состоялся, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Захватчики не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и в итоге победить. Также нас сегодня не понимают потомки тех, кто в 40-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им не дано это понять», – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что спустя 80 лет против Беларуси снова ведут войну, только гибридную. Страна испытывает информационный прессинг извне. Также Лукашенко увидел горький символизм, что именно с 22 июня Запад ввел экономические санкции против Беларуси.

«Коллективный Запад продолжает грезить о новом «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим. Так и хочется спросить: вы это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем! Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. Наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары – все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Мы – суверенное, независимое государство. Так будет и впредь», – подчеркнул президент.

После в Брестской крепости прошел концерт. Звучали песни военных и послевоенных лет.