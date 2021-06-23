Гражданам 43 стран грозит масштабный голод

Примерно 41 млн человек в мире находится сегодня на грани голодной смерти. Малейшие потрясения обернутся для них настоящей катастрофой. Об этом предупреждают во Всемирной продовольственной программе (ВПП).



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Для решения этой проблемы необходимо в срочном порядке собрать 5,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба ООН.

Согласно данным доклада «Очаги голода», жители Йемена и Южного Судана уже катастрофически недоедают. Серьезно недоедают более 5,5 млн жителей эфиопского региона Тыграй.

Согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, голод объявляется тогда, когда уровень острого недоедания превышает 20 процентов, когда в день умирают более двух человек на каждые 10 тысяч, и люди не имеют доступа к продовольствию.

Самый главный фактор, который ведет к голоду, это — неравенство, которое выталкивает миллионы людей в пучину бедности. Все это происходит в современном мире, где наблюдается рост производства продуктов питания, которых с лихвой хватает для того, чтобы прокормить всех жителей планеты.

Большинство недоедающих людей живут в африканских странах, однако масштабы голода растут почти во всех региона мира, – от Ближнего Востока до Латинской Америки и Карибского бассейна.

В настоящее время более 41 миллиона человек находятся на грани голода и подвержены риску смерти в результате истощения.

Катастрофическая ситуация сложилась в 43 странах мира, включая Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Гондурас, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Йемен, Зимбабве, Центральноафриканскую Республику, Судан, Уганду и Южный Судан.