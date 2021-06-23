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В Беларуси зафиксирован новый температурный рекорд июня

23.06.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый температурный рекорд первого летнего месяца за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси 22 июня.

В Беларуси зафиксирован новый температурный рекорд июня
Фото pixabay.com

На метеостанции «Октябрь» в Гомельской области воздух прогрелся до 35,9 градуса тепла. Это на 0,3 градуса выше прежнего максимума, который продержался 57 лет (35,6 градуса 23 июня 1964 года в Березино, Минская область).

35 градусов и выше минувшим днем было еще в четырех городах: Лельчицах — 35,8, Жлобине — 35,7, Василевичах — 35,3, Житковичах — 35,2 и Гомеле — 35. В Василевичах повторен рекорд месяца 120-летней давности (3 июня 1901 года), в остальных названных населенных пунктах месячные максимумы обновились (Лельчицы — 35,3 градуса 29 июня 1963 года, Жлобин — 34,7 градуса 12 июня 2019 года, Житковичи — 34,3 градуса 29 июня 1963 года, Гомель — 34 градуса 14 июня 1998 года).

В целом новые рекорды месяца установлены на 17 метеостанциях, в том числе в Могилеве — 34,9 (34,1 градуса 21 июня 2019 года). Новые рекорды дня отмечены на 45 из 48 станций, архив которых ранее был оцифрован и выложен на погодный ресурс meteoinfo.by. Исключением стали Брест, Высокое и Новогрудок.

В Минске на максимуме было 33,5 градуса, рекорд дня превышен на 1,9 градуса (31,6 в 1964 году). Рекорд месяца — 34 градуса (13 июня 2019 года) — устоял, но может пасть 23 июня, так как Белгидромет прогнозирует в столице температуру 32—34 градуса.

Температурные рекорды в стране обновляются ежедневно с 19 июня. Очень жаркая погода сохранится до конца рабочей недели.

 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новый температурный рекорд первого летнего месяца за весь период инструментальных метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси 22 июня.
 
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