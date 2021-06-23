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Брестский областной суд вынес приговор по делу об убийстве годовалого мальчика

23.06.2021 07:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве годовалого ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

На скамье подсудимых оказался ранее четырежды судимый мужчина 1997 года рождения. Трагедия разыгралась 10 декабря 2020 года. Фигурант на почве личных неприязненных отношений с особой жестокостью не менее 11 раз ударил мальчика по голове, туловищу и конечностям. Ребенок получил не менее 30 телесных повреждений, от которых умер.

Суд признал мужчину виновным по ст.415 (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы) и п.п.2,6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) УК. Путем частичного сложения наказания по предыдущему и назначенному приговорам фигурант получил 21,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Трагедия разыгралась 10 декабря 2020 года. Фигурант на почве личных неприязненных отношений с особой жестокостью не менее 11 раз ударил мальчика по голове, туловищу и...
 
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