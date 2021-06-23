Более 40 стран раскритиковали Китай за репрессии против уйгуров

Источник материала: АФН

Крайнюю обеспокоенность ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая выразили 44 страны в совместном заявлении.

"Согласно достоверным сведениям, более миллиона человек были задержаны в Синьцзяне безо всяких правовых оснований", - говорится в документе, переданном в ООН во вторник, 22 июня.

У подписантов есть также данные о пытках, негуманном обращении с уйгурами, принудительной стерилизации, насилии по половому признаку и разделении детей и родителей местными властями. Под обращением подписались, среди прочих, Австралия, Германия, Франция, Великобритания, США, Канада, Япония и Украина, передает DW.

Страны призвали власти КНР обеспечить "немедленный, полноценный и беспрепятственный доступ" в регион независимым наблюдателям, включая Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Авторы обращения также выразили обеспокоенность нарушениями основным свобод в Гонконге и ситуацией с правами человека в Тибете.

22 марта Евросоюз впервые за 30 лет ввел санкции в отношении Китая. В черный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живут на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в китайских "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.