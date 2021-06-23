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Капитализация Microsoft перевалила за 2 трлн долларов
Источник материала: АФН
Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft во вторник достигла 2 трлн долларов, что составляет около 40 ВВП Беларуси.
Microsoft стала второй компанией в мире наряду с Apple с рыночной капитализацией выше 2 трлн долларов, сообщает Bloomberg.
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Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft во вторник достигла 2 трлн долларов, что составляет около 40 ВВП Беларуси.
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