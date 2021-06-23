Власти продлили Василевичу срок содержания под стражей

Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщила супруга Василевича Надежда Зеленкова.

По ее словам, Василевич останется в СИЗО КГБ как минимум до 27 августа. Проверку в его компании продлили до 18 октября.

Василевич был задержан 27 августа после обыска ДФР в офисе Vondel/Hepta. Спустя 10 месяцев после ареста по-прежнему нет информации о том, в чем обвиняется Василевич.