ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти продлили Василевичу срок содержания под стражей

23.06.2021 08:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщила супруга Василевича Надежда Зеленкова.

По ее словам, Василевич останется в СИЗО КГБ как минимум до 27 августа. Проверку в его компании продлили до 18 октября.

Василевич был задержан 27 августа после обыска ДФР в офисе Vondel/Hepta. Спустя 10 месяцев после ареста по-прежнему нет информации о том, в чем обвиняется Василевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти продлили Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на два месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы требовали проверить законность провластного митинга перед посольством: Что ответили власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by