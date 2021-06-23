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Власти продлили Василевичу срок содержания под стражей
Источник материала: АФН
Белорусские власти продлили Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на два месяца.
Об этом сообщила супруга Василевича Надежда Зеленкова.
По ее словам, Василевич останется в СИЗО КГБ как минимум до 27 августа. Проверку в его компании продлили до 18 октября.
Василевич был задержан 27 августа после обыска ДФР в офисе Vondel/Hepta. Спустя 10 месяцев после ареста по-прежнему нет информации о том, в чем обвиняется Василевич.
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Белорусские власти продлили Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на два месяца.
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