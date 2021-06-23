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Ведущий БТРК Стуло: «На исполкоме НОК не всем спортсменам позволят собирать чемоданы в Токио

23.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий БТРК Николай Стуло рассказал о том, что на исполкоме НОК будет принято решение о том, что не все спортсмены, у которых есть лицензии, поедут на Олимпиаду в Токио.



Туристов в Токио не будет. И речь здесь не о запрете для иностранцев на посещение Олимпиады. В белорусской делегации спортивный туризм тоже исключается, пишет Прессбол. Во главу угла ставится результат.

На прошлой неделе наши спортсмены начали отсчет второй сотни лицензий. Однако уже завтра на исполкоме НОК не всем отобравшимся позволят собирать чемоданы в Японию. Причина — отсутствие у них перспектив в борьбе за высокие места, — сказал Стуло в эфире "Беларусь 5".
 
 
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Ведущий БТРК Николай Стуло рассказал о том, что на исполкоме НОК будет принято решение о том, что не все спортсмены, у которых есть лицензии, поедут на Олимпиаду в...
 
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