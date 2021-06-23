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Ведущий БТРК Стуло: «На исполкоме НОК не всем спортсменам позволят собирать чемоданы в Токио
Источник материала: Партизан
Ведущий БТРК Николай Стуло рассказал о том, что на исполкоме НОК будет принято решение о том, что не все спортсмены, у которых есть лицензии, поедут на Олимпиаду в Токио.
Туристов в Токио не будет. И речь здесь не о запрете для иностранцев на посещение Олимпиады. В белорусской делегации спортивный туризм тоже исключается,
На прошлой неделе наши спортсмены начали отсчет второй сотни лицензий. Однако уже завтра на исполкоме НОК не всем отобравшимся позволят собирать чемоданы в Японию. Причина — отсутствие у них перспектив в борьбе за высокие места, — сказал Стуло в эфире "Беларусь 5".
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Ведущий БТРК Николай Стуло рассказал о том, что на исполкоме НОК будет принято решение о том, что не все спортсмены, у которых есть лицензии, поедут на Олимпиаду в...
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