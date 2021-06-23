|
Сборная Англии вышла в 1/8 финала Евро-2020
Источник материала: Партизан
Следом из квартета D в плей-офф континентального первенства пробились футболисты хорватской команды.
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
Футболисты сборной Англии вышли в плей-офф чемпионата Европы,
Поединок третьего тура группового раунда в квартете D Чехия – Англия состоялся во вторник 22 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Англичане одержали победу с минимальным счетом 1:0. Гол на счету Рахима Стерлинга (12-я минута).
В параллельном матче хорваты были сильнее шотландцев – 2:1. В составе "шашечных" отметились Никола Влашич (17-я), Лука Модрич (62-я) и Иван Перешич (77-я). За Шотландию – Каллум Макгрегор (42-я).
Таким образом, после трех туров положение в группе D:
Англия – 7 очков
Хорватия – 4
Чехия – 4
Шотландия – 1
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следом из квартета D в плей-офф континентального первенства пробились футболисты хорватской команды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)