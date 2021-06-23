Испания официально помиловала девять каталонских лидеров движения за независимость региона

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пишет РБК-Украина, а еще трое были осуждены за неповиновение, но не были лишены свободы. Девять лидеров были отправлены в тюрьму после того, как их признали виновными в подстрекательстве к мятежу в 2019 году,РБК-Украина, а еще трое были осуждены за неповиновение, но не были лишены свободы.





Помилование вызвало споры в Испании, и десятки тысяч людей протестовали против этого решения в начале июня.





Стремление полуавтономного региона к независимости почти четыре года назад ввергло Испанию в крупнейший политический кризис за последние 40 лет.





Освобождение заключенных может занять несколько дней, так как помилование должно быть подписано королем Испании Филиппом VI и опубликовано в официальном вестнике страны.





По данным местных СМИ, решение о помиловании каталонских политиков не отменяет запрет заключенным занимать должности. Ряд политических партий, включая ультраправую Vox, заявили, что намерены обжаловать это решение.





Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.





В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.





В октябре 2019 года лидер Каталонии Ким Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.







