Белорусы требовали проверить законность провластного митинга перед посольством: Что ответили власти









«Коммунисты уверены, что элита Литвы умышленно повторила латышскую грязную провокацию. Мы должны поддержать наши символы, наши идеалы, наши завоевания и успехи под нашим знаменем и знаменем Великой Победы, знаменем нашей партийной принадлежности! Фашизм не пройдёт!»





пишет the-village.me, что митингующие даже прикрепили к забору посольства флажок с серпом и молотом. По фотографиям видно,the-village.me, что митингующие даже прикрепили к забору посольства флажок с серпом и молотом.





Белорусы решили, что митинг проходил с нарушением закона, и составили петицию на портале «Удобный город». Во-первых, для проведения митинга нужно подать заявку не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты.





Во-вторых, нужно заключить договор с милицией, врачами и уборщиками. «Однако, на массовом мероприятии, которое проводилось 25 мая 2021 года возле здания посольства Литовской Республики не были замечены ни сотрудники органов внутренних дел, ни сотрудники МЧС, ни врачи!»





В-третьих, статья 9 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» запрещает проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий дипломатических представительств и консульских учреждений.





Поэтому, мы, нижеподписавшиеся, полагаем, что данное массовое мероприятие носило незаконный характер.





На основании вышесказанного, мы, как граждане Республики Беларусь, требуем:





— дать правовую оценку проведённому 25 мая 2021 г. массовому мероприятию возле посольства Литовской Республики, расположенного по адресу: г. Минск , ул. Захарова, 68, относительно его соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок проведения массовых мероприятий;





— в случае установления фактов нарушения законодательства о массовых мероприятиях при проведении вышеуказанного митинга: отсутствия разрешительных документов у организаторов данного мероприятия, несоблюдения порядка организации или проведения митинга, привлечь участников к ответственности по ст. 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;





— проверить участников этого мероприятия на предмет их участия в массовых беспорядках.





Петиция отправилась в УВД администрации партизанского района Минска.





Оттуда пришел ответ за подписью вриод начальника УВД администрации Партизанского района Александра Бутько.





В ответе сказано:





По результатам рассмотрения, а также предоставленных адресов страниц интернет-ресурсов, поводов и оснований для начала административного либо уголовного процессов не найдено. Рассмотрение вопроса о наличии разрешения на проведение массового мероприятия, имевшего место 25.05.2021 вблизи посольства Литовской Республики на территории Республики Беларусь, не находится в компетенции органов внутренних дел. На основании имеющихся материалов, направленных вами для дачи правовой оценки, достоверно установить факт возможного совершенного административного правонарушения, не представляется возможным.