Доходы белорусов упадут на 25%, будем платить налог на войну с Западом эксперт о санкциях

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Что произошло?



21 июня Евросоюз опубликовал список из 78 человек и 8 компаний , которые включены в четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Активы компаний и физлиц из списка заморожены, запрещены въезд в ЕС и финансирование компаний, которыми владеют люди из списка.

Согласованные 27 странами санкции затронули несколько сфер, в том числе нефтегазовую, логистическую, машиностроительную, транспортную. В список попали компании «Сохра», «Бремино Групп», «Глобалкастом Менеджмент», БелАЗ, МАЗ, Logex, «Новая нефтяная компания».

Из 78 человек в санкционном списке физлиц большинство – чиновники, госслужащие, судьи и другие люди, связанные с госуправлением. Тем не менее, в списке значатся и бизнесмены: Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Лилия Лукашенко, Александр Шатров, Сергей Тетерин, Валерий Иванкович.

Фото носит иллюстративный характер, источник: МАЗ

Также ЕС готовит новый пакет отраслевых санкций: под них попадают семь отраслей белорусской экономики, включая торговлю калийными удобрениями.

Ранее очередной пакет санкций ввели США, которые также намерены расширять их действие.

Насколько меры, предпринятые ЕС и США, отразятся на работе компаний, попавших в санкционные списки, и на доходах белорусов в целом, – эти вопросы Myfin.by адресовал Ярославу Романчуку.

Потери будут серьезны, но не катастрофичны

– Санкции будут болезненными для людей, которые использовали административный ресурс для того, чтобы обогащаться. Пострадают и компании из санкционного списка, но это не обвал экономики, который мог бы заставить белорусские власти пойти на уступки по политическим и гуманитарным требованиям.

Фото: Myfin.by

Даже все вместе (включая ранее введенные санкции в отношении «Белавиа» ) эти санкции, как сказал министр экономики, дадут потери в размере 3% ВВП. Я считаю, что это будет 5%, особенно если к ним присоединится Украина. Это будет болезненно, но Лукашенко принял позицию «против нас объявлена война». А на войне неизбежны потери, в этом случае экономические.

Важно понимать, что в этой «войне» Лукашенко помогает Россия , в виде кредитора и инвестора.

С точки зрения предприятий все выглядит так: из-за санкций обнулятся многие контракты, не будет «оборотки», кредиты станет выплачивать невозможно или очень сложно, в итоге будут расти требования к бюджету Беларуси.

Который увеличит требования к РФ, которая будет давать деньги под залог, либо опять будет обуславливать выдачу кредитов какими-то требованиями.

Банки столкнутся с массовым необслуживанием кредитов, и вынуждены будут докапитализироваться. И делать это скорее всего будут российские банки, которые заберут хороших клиентов и через такого рода финансирование увеличат зависимость белорусских предприятий от российских банков.

Фото: Myfin.by

Конечно же возможно предоставление помощи по авиации, по транзиту для предприятий, которые в первую очередь завязаны на росийский рынок.

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Как санкции отразятся на кошельках белорусов?

– Последствия очевидны – сокращение заработных плат, пенсий, рост расходов – всего этого стоит ожидать в Беларуси. Как и того, что возможно будет введен условный «налог на войну против Запада», – то есть полноценная экономика военного времени.

Потери для кошельков белорусов будут внушительными » минимум 25% при далеко не самом жестком сценарии первого полугодия после введения секторальных санкций.

Если их не будет, то сокращение доходов будет менее болезненным, но я не вижу возможности финансировать белорусскую экономику без инфляционного и девальвационного налогов. К тому же мы не знаем, сколько Россия готова дать денег, – пока что это уравнение с большим количеством неизвестных. Но то, что белорусам надо подготовиться к безусловному падению уровня жизни и сокращению доходов, ростом издержек, – в этом нет никаких сомнений.