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Аномальная жара накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (днем по западу скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков сохранится жаркая погода. В западной части пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-восточный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
Брест +31..+33°C;
Витебск +32..+34°C;
Гомель +35..+36°C;
Гродно +30..+32°C;
Могилев +33..+35°C;
Минск +32..+34°C.
В связи с аномальной жарой
Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси
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Сегодня погоду на территории страны будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (днем по западу скажется влияние атмосферного фронта).
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