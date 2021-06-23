|
Латушко: санкции Запада ударят по созданным властью коррупционным схемам и отмыванию бюджетных денег
Источник материала: Навiны
По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко,
Он
Кроме этого политик отметил, что принятые санкции являются четким посылом тем чиновникам, кто боится поддержать народ или же, наоборот, надеется, что репрессии со стороны власти к инакомыслящим помогут им пересидеть.
«Сигнал этот прост и ясен: Лукашенко не удастся перевернуть страницу, залитую кровью и слезами белорусского народа», — зщаметил глава НАУ.
21 июня
Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латушко: санкции Запада ударят по созданным властью коррупционным схемам и отмыванию бюджетных денег
По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, принимаемые Западом санкции начнут «неуклонно иссушать бесчисленные коррупционные каналы для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)