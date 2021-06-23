Насколько можно доверять официальной статистике

Источник материала: Салiдарнасць

Политик Павел Латушко поставил под сомнение данные, обнародованные Национальным банком (в частности, об объеме золотовалютных резервов). Поговорили с экономистом о том, какие подходы используют различные государственные ведомства при предоставлении официальных цифр.

– Здесь все зависит от ведомства, – комментирует ситуацию «Филину» старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. – Например, Белстат в последние годы дал понять, что у них новая политика: не обманывать с данными. И это заметно: если Белстат не может обнародовать правдивую цифру, то они просто ее не сообщают. Это сейчас и происходит с данными по смертности за 2020 год.

Порой у Белстата появляются цифры, которые смущают людей. Однако статистический комитет всегда поясняет, какая конкретно методология использовалась при сборе данных.

Например, данные по эмиграции из Беларуси. Эти цифры действительно кажутся заниженными. Но если вы зайдете на сайт Белстата, там будет указано, что статистика была собрана только по людям, которые при выезде заполняют специальные заявления. По сути, статистический комитет сообщает нам правдивую информацию. Только вот эта информация может быть неполной. Вот такой у них подход.

А в случае с Нацбанком, по словам эксперта, особых причин не доверять цифрам ведомства нет:

– Опять же, часть статистики они могут не раскрывать либо скрывать, объединяя какие-то категории данных. Пока что ни на каком официальном уровне Нацбанк не был замечен в искажении статистики.





Павел Каллаур возглавляет Национальный банк Беларуси с декабря 2014 года. Фото TUT.BY

Одна из главных характеристик любого Нацбанка — это степень его авторитетности. То, насколько население, бизнес и другие экономические агенты доверяют информации и суждениям Национального банка.

В частности, это доверие очень важно при использовании такого инструмента, как «словесная интервенция». Например, глава Нацбанка говорит, что инфляция снизится. И если люди ему не доверяют, то инфляция только разгоняется. А если доверяют – рост цен легче держать в узде.

Экономист отмечает, что по уровню инфляции в Беларуси можно понять, насколько люди верили Нацбанку в 2011 году и сейчас.

– Главный банк страны действительно прошел большой путь в повышении своего авторитета и доверия населения. Если говорить о периоде до 2020 года, мы стали свидетелями, как инфляция достигла самых низких показателей в истории Беларуси.

Сейчас, конечно, часть этого авторитета теряется на фоне общего недоверия к государственным институтам. Однако ставить под сомнение цифры, которые озвучивает Нацбанк, никаких формальных причин нет.

А вот с Минздравом вопрос гораздо более проблематичный. Некоторые их данные «слегка» смущают. Например, исследователей уже год как беспокоит слишком низкая вариативность цифр ежедневной смертности при достаточной вариативности заболеваемости.

3063 человека по версии Минздрава, умерли в Беларуси с выявленным ковидом за весь период пандемии (на 22 июня)

К сожалению, мы не можем их перепроверить с помощью данных Белстата. А иначе это нереально: данные по общей смертности всегда собирает статистическое ведомство страны.