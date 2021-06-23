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Британия и Украина договорились о строительстве военных кораблей

23.06.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинский военно-морских сил, соглашение также предусматривает участие Великобритании в строительстве двух баз для украинских ВМС.

"21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Украины.

Меморандум был подписан в рамках соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством, которое украинский президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2020 года в Лондоне.

Одним из результатов этой договоренности стал кредит на 1,25 млрд фунтов стерлингов, который получила Украина на развитие вооруженных сил, в частности – ВМС, передает BBC.

Всего Украина получит восемь ракетных катеров, которые еще предстоит разработать. Первые два будут построены в Великобритании, остальные - на украинских кораблестроительных заводах.

В марте 2021 года в интервью украинской газете "День" военный атташе посольства Великобритании Тим Вудс рассказал, что будущие каера получат артиллерийское и ракетное вооружение, они будут от 50 до 65 метров длиной, а скорость составит 40 узлов.

Кроме того, в состав украинских ВМС будут переданы два тральщика класса "Сэндаун". Эти корабли с 1989 года находятся в составе Королевского военно-морского флота, но в ближайшем будущем будут выведены из его состава.

Перед тем, как передать их Украине, тральщики пройдут ремонт, модернизацию и получат дополнительное оснащение в Великобритании. Кроме того, британские моряки подготовят украинские экипажи для них. Тральщики этого класса есть в составе ВМС Эстонии и Саудовской Аравии.

 
 
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Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинский военно-морских сил, соглашение также предусматривает...
 
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