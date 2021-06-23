ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ситуация в Йемене: битва за Марибскую дамбу

23.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек, сообщает France 24.



Хуситы активизировали попытки захватить Мариб, пишет news.liga.net, который является последним оплотом правительственных войск на севере страны. Контроль над богатым нефтью регионом укрепил бы их позиции на мирных переговорах, отмечают журналисты.

Официальные лица лоялистов сообщили AFP, что правительственным войскам удалось отразить атаку хуситов, в результате которой с понедельника, 21 июня, погибли 63 повстанца и 27 солдат лоялистов.

Усиление боев за Мариб и возможный переход его под контроль повстанцев создает гуманитарную угрозу, поскольку многие йеменцы бежали в этот район, спасаясь от боевых действий в других частях страны.

Коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли правительство страны.
В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.
19 июня ПВО Саудовской Аравии перехватила 17 дронов хуситов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек, сообщает France 24.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это практически запрет на профессию»: Редакторы известных изданий – о признании TUT.BY экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by