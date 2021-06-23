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Ситуация в Йемене: битва за Марибскую дамбу
Источник материала: Партизан
В Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек, сообщает France 24.
Хуситы активизировали попытки захватить Мариб,
Официальные лица лоялистов сообщили AFP, что правительственным войскам удалось отразить атаку хуситов, в результате которой с понедельника, 21 июня, погибли 63 повстанца и 27 солдат лоялистов.
Усиление боев за Мариб и возможный переход его под контроль повстанцев создает гуманитарную угрозу, поскольку многие йеменцы бежали в этот район, спасаясь от боевых действий в других частях страны.
Коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли правительство страны.
В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.
19 июня ПВО Саудовской Аравии перехватила 17 дронов хуситов.
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В Йемене идут ожесточенные бои за город Мариб между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. За два дня погибли 90 человек, сообщает France 24.
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