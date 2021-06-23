«Это практически запрет на профессию»: Редакторы известных изданий – о признании TUT.BY экстремистским

С 18 мая портал заблокирован, а 15 сотрудников компании, включая журналистов, задержаны по уголовному делу и находятся не на свободе.TUT.BY продолжает работать для читателей в соцсетях. Что будет после четверга, покажет решение суда. От него будет зависеть, потеряет ли Беларусь один из ведущих ресурсов, фиксирующий бòльшую часть истории страны с момента ее независимости. Редакторы и руководители известных белорусских изданий рассказали, какую роль портал играл (и, надеемся, будет играть в будущем) на рынке медиа и что для независимых газет и новостных сайтов будет означать признание его экстремистским.



«TUT.BY — как чашка кофе по утрам»





TUT.BY был крупнейшим игроком на белорусском медиарынке. Такие компании всегда способствуют развитию своей сферы, потому что задают высокий уровень, к которому подтягиваются остальные, говорит генеральный директор БелаПАН Ирина Левшина.





— Но TUT.BY — не просто компания и не просто СМИ. Это нечто большее — что-то свое, родное, теплое для многих белорусов. Как чашка кофе по утрам — что-то из категории первой необходимости. Как выразился один наш коллега спустя несколько дней после блокировки портала, «я каждое утро испытываю фантомную боль, по привычке пытаясь зайти на TUT.BY». Я даже сейчас, спустя месяц, порой автоматически пытаюсь это сделать.





В случае признания TUT.BY экстремистским независимые издания получат тревожный сигнал, более того: для них такой прецедент может быть опасным, считает собеседница. Если это произойдет, то любую публикацию любого СМИ, содержащую критику в адрес власти, при желании можно будет причислить к «экстремистской». По сути, на TUT.BY режим сейчас отрабатывает тактику уничтожения неугодных СМИ в любом формате.





— Разгром TUT.BY — еще один показатель того, насколько власть перестала слышать и понимать общество. А люди все равно читают новости TUT.BY, только теперь в Telegram. Я уверена, что портал возродится. Ведь, в конце концов, TUT.BY — это коллектив, а не просто название. А коллектив соберется при первой же возможности.





TUT.BY усложнял полноценную конкуренцию, но работал законно





Сайт способствовал укреплению информационной безопасности страны. Отчасти благодаря работе TUT.BY белорусы переключились на белорусскую повестку дня и стали читать информацию о реалиях и проблемах в своей стране, а не в России, говорит главный редактор белорусского издания «Наша Нiва» Егор Мартинович.





— Гэта ўнікальны выпадак, калі ў небагатай краіне, якая з’яўляецца суседам імперыі, выйграў нацыянальны прадукт, а не міжнародная карпарацыя. На мой погляд, унёсак TUT.BY быў бы яшчэ большым, калі б партал актыўней забяспечваў раўнапраўе дзвюх дзяржаўных моваў.





Положение, которое занимал TUT.BY на информационном рынке и рынке медийной рекламы, усложняло полноценную конкуренцию, указывает главред «Нашай Нiвы». Однако этот статус условного монополиста был достигнут без нарушения закона и без помощи государства.





— Улада чарговы раз нагадвае: мы можам не проста знішчыць вас, калі палічым мэтазгодным, але і паспрабуем сцерці ўсю памяць пра вас. Прычым гэта можа адбыцца ў любы момант з любым юрыдычным абгрунтаваннем, — так Егор Мартинович оценивает действия властей по отношению к порталу.





Тем не менее он выражает надежду, что в госструктурах есть адекватные люди, которые смогут объяснить безумие идеи разрушения информационного контекста страны, которое создавалось десятилетиями.





— Не ведаю ніводзін такі прэцэдэнт ў свеце. Можа, хіба што Камбоджа з чырвонымі кхмерамі. Выдаліць усе спасылкі і ўсе артыкулы рэсурса, які быў інфармацыйным манапалістам, гэта велізарная (але галоўнае, што бессэнсоўная) праца. Такія спасылкі ёсць і на сайтах дзяржСМІ, і на сайтах ведамстваў. Ды і проста сотні тысяч чалавек у розны час рэпосцілі нейкую інфармацыю з TUT.BY. Прыцягваць іх да адказнасці, што ў іх стаіць здымак Лукашэнкі з лагатыпам TUT.BY — шкодніцтва на дзяржаўным узроўні.





«Это практически запрет на профессию»





рассуждает главный редактор «Брестской газеты» Виктор Марчук. — TUT.BY был и до сегодняшнего дня остается безоговорочным лидером и образцом профессионализма на медийном рынке Беларуси. Если бы это было не так, то его представителей не приглашали бы на встречи с руководством страны, высшие госчиновники не давали бы его журналистам интервью, не комментировали происходящие события. И такой огромной аудитории TUT.BY уж точно не имел бы, будь это не так, —главный редактор «Брестской газеты»





Негативные последствия таких действий не заставят себя долго ждать, считает собеседник. Признание TUT.BY экстремистским создаст массу проблем другим независимым ресурсам и изданиям.





— Если TUT.BY признают экстремистским, это станет сигналом, что ситуация с журналистикой и свободой слова в стране стала критической. Она в новейшей истории Беларуси оставалась сложной уже более четверти века. Но то, что происходит в последнее время, это ужасно. Это практически запрет на профессию: туда не ходи, это не снимай, про это не пиши. Риски крайне высоки.





Виктор Марчук подчеркивает, что сложности появятся не только у независимых изданий. Государственные медиаресурсы тоже заимствовали контент у TUT.BY. Придется удалять информацию TUT.BY, ссылки на него, его фото и все, что связано с порталом.





— Это коснется и обычных граждан, которые когда-то разместили на своей странице в какой-то соцсети информацию, связанную с TUT.BY. Исходя из дикого хода сегодняшних событий можно заключать пари: увидят ли те, кто еще будет оставаться на воле, костры из подшивок газет с упоминанием TUT.BY и фото с БЧБ, собранных за многие годы.





«Главное, что у нас есть, — это читатели и солидарность»





— Шмат гадоў запар кожны свой ранак я пачынала з прагляду TUT.BY. І зараз мне гэтага вельмі не хапае. Разнастайнасць і высокі прафесіяналізм — гэта тое, што заўсёды адрознівала партал, — делится главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб.





Она говорит, что после августа 2020 года было понятно, что власти попытаются пустить портал под нож. Это был вопрос времени и возможностей.





— Па вялікім рахунку не мае значэння прызнаюць ці не прызнаюць партал экстрэміскім. Бо існаванне ўсёй гэтай сістэмы, якая сёння спрабуе забіць ўсё жывое і годнае, ёсць таксама пытанне часу і магчымасцяў. Сёння куды не кінь вокам, паўсюль «экстрэмізм», бо гэтым тэрмінам зараз узнагароджваюць усіх не згодных і здольных думаць. Таму, што б сёння не прыдумлялі тыя, хто лічыць сябе ўладай, як бы не стараліся прыдушыць вольнае слова, нічога ў іх не атрымаецца. Бо галоўнае, што ў нас ёсць, — чытачы і салідарнасць, — говорит Оксана Колб.



«Стало меньше на один сайт, который мог бы озвучить проблемы»





— Как и любой рынок, медиарынок — сложная структура, и на нем не может быть однозначных оценок. TUT.BY как конкурент иногда восхищал нас, иногда раздражал. Но самое главное, он вдохновлял как пример бизнеса, который из скромного агрегатора, возникшего при популярном сервисе электронной почты, смог стать влиятельной корпорацией с отлаженными процессами и серьезным оборотом. TUT.BY — это синоним объективной, профессиональной журналистики, — говорит главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов.





Конкурировать с порталом тяжело, говорит главред «Еврорадио», но тем приятнее было успеть сделать что-то быстрее или полнее, чем это получалось у журналистов TUT.BY. Уничтожая эту конкуренцию, власти отбрасывают белорусский медиарынок на годы назад.





— Признание TUT.BY экстремистским — это нонсенс. Если это произойдет, для меня это будет сигналом, что независимые медиа белорусским властям не нужны. И это очень печальный сигнал. Ведь он означает, что вместо того, чтобы реагировать на критику со стороны независимых СМИ, развиваться и становиться лучше, власти выбирают жить в «информационном пузыре» конфликта хорошего с лучшим. Уничтожение TUT.BY не означает, что все в стране вдруг стало хорошо. Но в стране стало меньше на один сайт, который мог бы озвучить проблемы.





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