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Сотовые операторы будут предлагать абонентам микрозаймы

23.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси подготовлен проект указа о развитии новых видов микрофинансирования, который разрешит предоставление микрозаймов населению операторами мобильной связи.





В обосновании к проекту говорится, что, по мнению Нацбанка, для обеспечения доступа населения к финансам в рамках правого поля вне банковской сферы путем предоставления займов физлицам могут быть задействованы операторы сотовой связи, такие как А1, МТС, life:).

Важным преимуществом наделения операторов сотовой связи правом предоставления займов населению является высокий уровень охвата населения оказываемыми ими услугами.

Регулятор учитывает, пишет Office Life, что сейчас операторы сотовой связи активно выступают в качестве посредников между банками и физическими лицами по оказанию финансовых услуг. В частности, они выполняют функцию агента по распространению электронных денег, эмитированных банками.

Так, СООО «МТС» является агентом по распространению электронных денег систем «МТС Деньги» и iPay, эмитированных соответственно ОАО «Банк Дабрабыт» и ОАО «Паритетбанк»; унитарное предприятие «А1» — электронных денег системы V-coin, эмитированных ОАО «Белгазпромбанк»; ЗАО «БеСТ» — электронных денег системы iPay, эмитированных ЗАО «Банк Решение» (электронные деньги зачисляются на счет абонента в соответствующем мобильном приложении, за пользование ими уплачивается абонентская плата, использование осуществляется посредством оплаты товаров и услуг с помощью смартфона через ЕРИП).

По оценке Нацбанка, спрос на займы без залога остается высоким, о чем свидетельствует большое количество объявлений в сети Интернет о предоставлении денежных средств неопределенному кругу лиц, а также обращений в Национальный банк с вопросами законности такой деятельности.

Статистика по микрозаймам в Беларуси следующая: объем предоставленных ломбардами денежных средств по договорам микрозайма за 2020 год составил 172,1 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 34,1%, за первый квартал 2021 года — 46,9 млн, что на 27,1% больше, чем в первом квартале 2020-го.

Объем предоставленных специализированными организациями (РУП «Белскупдрагмет») денежных средств по договорам микрозайма незначительный (за декабрь 2020 года — около 1,4 тыс. рублей, за первый квартал 2021-го — 4,5 тыс.).
 
 
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В Беларуси подготовлен проект указа о развитии новых видов микрофинансирования, который разрешит предоставление микрозаймов населению операторами мобильной...
 
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