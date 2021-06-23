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Сотовые операторы будут предлагать абонентам микрозаймы
Источник материала: Партизан
В Беларуси подготовлен проект указа о развитии новых видов микрофинансирования, который разрешит предоставление микрозаймов населению операторами мобильной связи.
В обосновании к проекту говорится, что, по мнению Нацбанка, для обеспечения доступа населения к финансам в рамках правого поля вне банковской сферы путем предоставления займов физлицам могут быть задействованы операторы сотовой связи, такие как А1, МТС, life:).
Важным преимуществом наделения операторов сотовой связи правом предоставления займов населению является высокий уровень охвата населения оказываемыми ими услугами.
Регулятор учитывает,
Так, СООО «МТС» является агентом по распространению электронных денег систем «МТС Деньги» и iPay, эмитированных соответственно ОАО «Банк Дабрабыт» и ОАО «Паритетбанк»; унитарное предприятие «А1» — электронных денег системы V-coin, эмитированных ОАО «Белгазпромбанк»; ЗАО «БеСТ» — электронных денег системы iPay, эмитированных ЗАО «Банк Решение» (электронные деньги зачисляются на счет абонента в соответствующем мобильном приложении, за пользование ими уплачивается абонентская плата, использование осуществляется посредством оплаты товаров и услуг с помощью смартфона через ЕРИП).
По оценке Нацбанка, спрос на займы без залога остается высоким, о чем свидетельствует большое количество объявлений в сети Интернет о предоставлении денежных средств неопределенному кругу лиц, а также обращений в Национальный банк с вопросами законности такой деятельности.
Статистика по микрозаймам в Беларуси следующая: объем предоставленных ломбардами денежных средств по договорам микрозайма за 2020 год составил 172,1 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 34,1%, за первый квартал 2021 года — 46,9 млн, что на 27,1% больше, чем в первом квартале 2020-го.
Объем предоставленных специализированными организациями (РУП «Белскупдрагмет») денежных средств по договорам микрозайма незначительный (за декабрь 2020 года — около 1,4 тыс. рублей, за первый квартал 2021-го — 4,5 тыс.).
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В Беларуси подготовлен проект указа о развитии новых видов микрофинансирования, который разрешит предоставление микрозаймов населению операторами мобильной...
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