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В Бресте вынесен приговор за убийство годовалого ребенка
Источник материала: Партизан
Брестский областной суд 22 июня вынес приговор по уголовному делу об убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что обвиняемый М. 1997 года рождения был четырежды судим. Он был приговорен к домашней «химии», но не раз без уважительных причин не являлся для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию ОВД, употреблял алкоголь, отсутствовал по месту жительства – т. е. нарушал правила.
А 10 декабря прошлого года он умышленно и с особой жестокостью убил ребенка 2019 года рождения: нанес не меньше 11 ударов руками по голове и телу, а также по конечностям, причинив не менее 30 телесных повреждений. Ребенок погиб.
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Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в уклонении осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.
По совокупности приговоров путем частичного сложения наказания, назначенного по предыдущему приговору, с вновь назначенным наказанием обвиняемому М. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Брестский областной суд 22 июня вынес приговор по уголовному делу об убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба суда.
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