Минюст рассказал, как белорусы могут быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов

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Министерство юстиции порекомендовало способ быстро проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов.

пишет blizko.by, что с 15 июля базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, но устанавливается его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу. Соответствующее сообщение можно найти на официальной странице ведомства в Facebook. В ведомстве уточнили,blizko.by, что с 15 июля базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, но устанавливается его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу. Соответствующее сообщение можно найти на официальной странице ведомства в Facebook.









Скриншот с сайта Министерства юстиции

Чтобы избежать лишних финансовых затрат, связанных с уплатой принудительного сбора, можно проверить наличие неоплаченных налогов или штрафов у физических и юридических лиц на территории Беларуси онлайн на сайте Министерства юстиции.















