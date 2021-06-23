ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Класковский: Белорусский МИД решил сказать новое слово в истории

23.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус".

Класковский: Белорусский МИД решил сказать новое слово в истории
Белорусский МИД решил сказать новое слово в истории, пишет политический аналитик Александр Класковский.

«...80 лет назад “объединенная Европа” во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», — говорится в комментарии по поводу введения новых западных санкций.

Может, в МИДе не знают, что была антигитлеровская коалиция, страны которой начали воевать с Третьим рейхом еще тогда, когда Сталин надеялся полюбовно поделить с нацистами Европу согласно тайному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа?

Да всё там прекрасно знают, люди образованные. Но чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус. Типа: наследники нацизма хотят теперь уничтожить Беларусь экономической войной. И даже санкции, видимо, специально подгадали, негодяи, ко дню, когда Гитлер вероломно напал на наши земли.

У нынешнего политического режима туго с идеологическим концептом, что не раз признавал и Лукашенко.

Такие же проблемы, кстати, и у российской автократии. Поэтому оба режима усиленно лезут в историю, пытаются найти там идейные подпорки и инструменты политической борьбы.

Большие начальники пытаются представить себя лично этакими правопреемниками Великой Победы, хотя никакого отношения к ней не имеют.

За счет этой манипуляции они хотят подкрепить свою пошатнувшуюся легитимность и навесить историческую вину на сегодняшний «коллективный Запад».

Педалируется риторика в том духе, что Европа нам в ножки должна кланяться за освобождение от коричневой чумы. Чума чумой, но при чем тут вы?

Вдобавок дело идет к тому, что бело-красно-белый флаг (БЧБ) и даже лозунг «Жыве Беларусь» власти признают нацистской символикой.

Понятно, что это чисто конъюнктурный шаг. В 2018 году власти разрешили в центре столицы митинг в честь столетия БНР, на котором было море БЧБ.

То есть тогда такой масштабный «нацистский шабаш» никого наверху не дергал. Конъюнктура была иная: режим игрался в мягкую белорусизацию и слегка троллил Москву.

Поставив же сейчас на БЧБ клеймо нацизма, власти — в объявленный ими Год народного единства, заметьте — сознательно углубят раскол в обществе.

Причем ведь запретом, угрозой наказания идейный спор они не решат. Только загонят внутрь еще одну проблему.

При этом возникнет куча закавык с реализацией нового нормативного акта.

Лукашенко принимал первую президентскую присягу под БЧБ, который был тогда государственным. Теперь что — уничтожать все эти фото и видео?

А как быть с хрестоматийным стихотворением Янки Купалы, в котором фигурирует «жыве Беларусь»? Ставить в этом месте многоточие, как при нецензурной лексике?

И таких коллизий будет вагон и маленькая тележка.

Работать с обществом тонкими инструментами нынешние власти не умеют. Куда проще взять черную краску и малевать всех врагов фашистами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус".
 
Новости дня
Новости разные
 
Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by