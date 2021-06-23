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Класковский: Белорусский МИД решил сказать новое слово в истории
Источник материала: Партизан
"Чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус".
Белорусский МИД решил сказать новое слово в истории,
«...80 лет назад “объединенная Европа” во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», — говорится в комментарии по поводу введения новых западных санкций.
Может, в МИДе не знают, что была антигитлеровская коалиция, страны которой начали воевать с Третьим рейхом еще тогда, когда Сталин надеялся полюбовно поделить с нацистами Европу согласно тайному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа?
Да всё там прекрасно знают, люди образованные. Но чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус. Типа: наследники нацизма хотят теперь уничтожить Беларусь экономической войной. И даже санкции, видимо, специально подгадали, негодяи, ко дню, когда Гитлер вероломно напал на наши земли.
У нынешнего политического режима туго с идеологическим концептом, что не раз признавал и Лукашенко.
Такие же проблемы, кстати, и у российской автократии. Поэтому оба режима усиленно лезут в историю, пытаются найти там идейные подпорки и инструменты политической борьбы.
Большие начальники пытаются представить себя лично этакими правопреемниками Великой Победы, хотя никакого отношения к ней не имеют.
За счет этой манипуляции они хотят подкрепить свою пошатнувшуюся легитимность и навесить историческую вину на сегодняшний «коллективный Запад».
Педалируется риторика в том духе, что Европа нам в ножки должна кланяться за освобождение от коричневой чумы. Чума чумой, но при чем тут вы?
Вдобавок дело идет к тому, что бело-красно-белый флаг (БЧБ) и даже лозунг «Жыве Беларусь» власти признают нацистской символикой.
Понятно, что это чисто конъюнктурный шаг. В 2018 году власти разрешили в центре столицы митинг в честь столетия БНР, на котором было море БЧБ.
То есть тогда такой масштабный «нацистский шабаш» никого наверху не дергал. Конъюнктура была иная: режим игрался в мягкую белорусизацию и слегка троллил Москву.
Поставив же сейчас на БЧБ клеймо нацизма, власти — в объявленный ими Год народного единства, заметьте — сознательно углубят раскол в обществе.
Причем ведь запретом, угрозой наказания идейный спор они не решат. Только загонят внутрь еще одну проблему.
При этом возникнет куча закавык с реализацией нового нормативного акта.
Лукашенко принимал первую президентскую присягу под БЧБ, который был тогда государственным. Теперь что — уничтожать все эти фото и видео?
А как быть с хрестоматийным стихотворением Янки Купалы, в котором фигурирует «жыве Беларусь»? Ставить в этом месте многоточие, как при нецензурной лексике?
И таких коллизий будет вагон и маленькая тележка.
Работать с обществом тонкими инструментами нынешние власти не умеют. Куда проще взять черную краску и малевать всех врагов фашистами.
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"Чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус".
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