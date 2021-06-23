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Вне протокола: Миддлтон вышла в свет в непривычном образе и не прогадала

23.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон не перестает удивлять: на этот раз герцогиня вышла в свет в непривычном аутфите, который редко может себе позволить.

Недавно Кейт приехала в музей естественной истории, чтобы разузнать о проекте The Urban Nature Project и пообщаться с директором. Герцогиня решила совместить приятное с полезным: смастерила поделку, попробовала местный мед и погуляла по большой территории.

Для этого Миддлтон выбрала удобный casual, который крайне редко выгуливает в свет: облегающие джинсы скинни, белый топик и блейзер лососевого оттенка от Chloe. Вместо привычных лодочек - белые кеды от Veja.

Любимые украшения - золотые сережки-кольца, цепочка стали прекрасным дополнением к свободному образу. Не забыла Миддлтон и про подарок от мужа - помолвочное кольцо с синим сапфиром, ранее принадлежавшее принцессе Диане.

В сети восхитились образом герцогини "вне протокола": фаворитка крайне редко носит джинсы и кеды, предпочитая элегантные наряды. Но на этот раз Кейт сделала ставку на комфорт - и не прогадала.

Можно предположить, что так герцогиня готовится к поездке в США, где ценят удобство и комфорт: Миддлтон согласилась "пересечься" с Меган Маркл.

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Герцогиня Кембриджская все чаще и чаще делает стильные поблажки, несмотря на строгий королевский протокол.
 
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