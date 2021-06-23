ЦТ по математике начинается в Беларуси в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Белорусские абитуриенты сдают ЦТ по математике в среду и четверг. Начало экзаменов в 11:00, сообщает Sputnik.

Как рассказала Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Войтехович, на этот предмет записались 32 тысячи желающих пройти тест.

Популярные предметы

По ее словам, русский язык и математика – самые востребованные среди абитуриентов предметы . Поэтому ЦТ по ним проходит в течение двух дней, чтобы разместить всех желающих в аудитории, соблюдая дистанцию при рассадке. Этого требует эпидемиологическая обстановка.

В нынешнем году, чтобы преодолеть минимальный порог, по математике необходимо набрать от 20 баллов, если она идет как первый профильный предмет, а как для второго – от 10. Такие же минимальные баллы установлены для всех точных наук – физики, химии и биологии.

Напомним, что тестирование абитуриенты сдают на выбор по 11 предметам: белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории. При этом зарегистрироваться можно не более чем по четырем из них.

Кампания по ЦТ завершится 8 июля. Для резервных дней предусмотрены 14, 16 и 18 июля.

Новые специальности

В нынешнем году в белорусских вузах появятся четыре специальности, которые будут абсолютно новыми для республики.

В БГУ это "регионоведение" и "экономическая безопасность". В Белорусской государственной академии авиации впервые начнут готовить пилотов по специальности "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации".

В БНТУ будут обучать студентов по новой специальности "промышленный дизайн". Она предусматривает два направления – "транспортные средства" и "производственное оборудование".

График ЦТ-2021

Оставшиеся тестирования пройдут в следующие даты:

биология – 26 июня (суббота)

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)

химия – 30 июня (среда)

физика – 2 июля (пятница)

история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

география – 6 июля (вторник)

всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

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