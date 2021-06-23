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ЦТ по математике начинается в Беларуси в среду
23.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Белорусские абитуриенты сдают ЦТ по математике в среду и четверг. Начало экзаменов в 11:00, сообщает Sputnik.
Как рассказала Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Войтехович, на этот предмет записались 32 тысячи желающих пройти тест.
Популярные предметы
По ее словам, русский язык и математика –
В нынешнем году, чтобы преодолеть минимальный порог, по математике необходимо набрать от 20 баллов, если она идет как первый профильный предмет, а как для второго – от 10. Такие же минимальные баллы установлены для всех точных наук – физики, химии и биологии.
Напомним, что тестирование абитуриенты сдают на выбор по 11 предметам: белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории. При этом зарегистрироваться можно не более чем по четырем из них.
Кампания по ЦТ завершится 8 июля. Для резервных дней предусмотрены 14, 16 и 18 июля.
Новые специальности
В нынешнем году в белорусских вузах появятся четыре специальности, которые будут абсолютно новыми для республики.
В БГУ это "регионоведение" и "экономическая безопасность". В Белорусской государственной академии авиации
В БНТУ будут обучать студентов по новой специальности "промышленный дизайн". Она предусматривает два направления – "транспортные средства" и "производственное оборудование".
График ЦТ-2021
Оставшиеся тестирования пройдут в следующие даты:
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