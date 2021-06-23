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В белорусских обменниках установлены новые курсы валют

23.06.2021 09:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После падения во вторник на торгах БВФБ всех основных иностранных валют банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы.

В белорусских обменниках установлены новые курсы валют

По данным select.by на 08:50, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,538, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 3,06);

евро 3,022 / 3,029 (3,04);

100 российских рублей 3,464 / 3,475 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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После падения во вторник на торгах БВФБ всех основных иностранных валют банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы.
 
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