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В белорусских обменниках установлены новые курсы валют
Источник материала: Навiны
После падения во вторник на торгах БВФБ всех основных иностранных валют банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы.
По данным select.by на 08:50, в Минске они следующие:
доллар выгоднее всего можно продать по 2,538, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 3,06);
евро 3,022 / 3,029 (3,04);
100 российских рублей 3,464 / 3,475 (3,55).
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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После падения во вторник на торгах БВФБ всех основных иностранных валют банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы.
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