На Евро-2020 завершается групповая стадия — сегодня пройдут четыре матча

На чемпионате Европы по футболу сегодня пройдут четыре поединка.





Группа Е (обе игры начнутся в 19:00 по минскому времени)

Швеция и Польша встретятся в Санкт-Петербурге, а Словакия и Испания в Севилье.

Турнирное положение дает всем командам шанс на выход в 1/8 финала:

Швеция — 4; Словакия — 3; Испания — 2; Польша — 1.

Группа F (начало в 22:00)

В Будапеште Португалия сыграет с Францией, а в Мюнхене Германия с Венгрией.

Здесь также любая из дружин может оказаться в плей-офф:

Франция — 4; Германия — 3; Португалия — 3; Венгрия — 1.

Накануне были сыграны последние матчи в группе D:

Хорватия — Шотландия — 3:1;

Чехия — Англия — 0:1.

Англия — 7; Хорватия — 4; Чехия — 4; Шотландия — 1.