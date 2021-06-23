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10 самых дорогих городов мира. Новый лидер удивляет

23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году.

Третье место занял Бейрут, на четвертом – японская столица Токио, сообщает ВВС.

Этот рейтинг ежегодно составляется американской консалтинговой фирмой Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, чтобы им легче было понять, сколько платить своим сотрудникам в том или ином городе.

При составлении рейтинга, охватившего 209 городов, компания учитывала множество параметров, включая стоимость жилья, транспорта и продуктов питания, а также провела оценку стоимости более 200 товаров и услуг.

Вот так выглядит первая десятка этого года:

  1. Ашхабад
  2. Гонконг
  3. Бейрут
  4. Токио
  5. Цюрих
  6. Шанхай
  7. Сингапур
  8. Женева
  9. Пекин
  10. Берн

Как видите, первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке — это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни. Ашхабад является скорее исключением из этого правила, и вот почему.

Как Ашхабад стал самым дорогим

Все дело в том, непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благосостояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.

10 самых дорогих городов мира. Новый лидер удивляет

Гигантский термометр и экран официальных церемоний в центре Ашхабада. Фото birdinflight.com

Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому «успеху» и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.

Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.

Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат — росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости.

С началом пандемии экономические проблемы страны лишь усугубились, тем не менее, в мае президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затеял программу расширения Ашхабада, пообещав сделать столицу «одним из самых процветающих городов в мире».

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Ашхабад занял первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году.
 
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