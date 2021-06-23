Класковский: «Коллизий будет вагон и маленькая тележка»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о том, что белорусский МИД решил сказать новое слово в истории.

«...80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», — говорится в комментарии по поводу введения новых западных санкций.

— Может, в МИДе не знают, что была антигитлеровская коалиция, страны которой начали воевать с Третьим рейхом еще тогда, когда Сталин надеялся полюбовно поделить с нацистами Европу согласно тайному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа? — пишет Александр Класковский. — Да всё там прекрасно знают, люди образованные. Но чтобы уязвить Евросоюз, в очередной раз приходится натягивать сову на глобус. Типа: наследники нацизма хотят теперь уничтожить Беларусь экономической войной. И даже санкции, видимо, специально подгадали, негодяи, ко дню, когда Гитлер вероломно напал на наши земли.

У нынешнего политического режима туго с идеологическим концептом, что не раз признавал и Лукашенко.

Такие же проблемы, кстати, и у российской автократии. Поэтому оба режима усиленно лезут в историю, пытаются найти там идейные подпорки и инструменты политической борьбы.

Большие начальники пытаются представить себя лично этакими правопреемниками Великой Победы, хотя никакого отношения к ней не имеют.

За счет этой манипуляции они хотят подкрепить свою пошатнувшуюся легитимность и навесить историческую вину на сегодняшний «коллективный Запад».

Педалируется риторика в том духе, что Европа нам в ножки должна кланяться за освобождение от коричневой чумы. Чума чумой, но при чем тут вы?

Вдобавок дело идет к тому, что бело-красно-белый флаг (БЧБ) и даже лозунг «Жыве Беларусь» власти признают нацистской символикой.

Понятно, что это чисто конъюнктурный шаг. В 2018 году власти разрешили в центре столицы митинг в честь столетия БНР, на котором было море БЧБ.

То есть тогда такой масштабный «нацистский шабаш» никого наверху не дергал. Конъюнктура была иная: режим игрался в мягкую белорусизацию и слегка троллил Москву.

Поставив же сейчас на БЧБ клеймо нацизма, власти — в объявленный ими Год народного единства, заметьте — сознательно углубят раскол в обществе.

Причем ведь запретом, угрозой наказания идейный спор они не решат. Только загонят внутрь еще одну проблему. При этом возникнет куча закавык с реализацией нового нормативного акта.

Лукашенко принимал первую президентскую присягу под БЧБ, который был тогда государственным. Теперь что — уничтожать все эти фото и видео?





А как быть с хрестоматийным стихотворением Янки Купалы, в котором фигурирует «жыве Беларусь»? Ставить в этом месте многоточие, как при нецензурной лексике? И таких коллизий будет вагон и маленькая тележка.

Работать с обществом тонкими инструментами нынешние власти не умеют. Куда проще взять черную краску и малевать всех врагов фашистами.