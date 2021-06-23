«Однажды внучка спросила: «Бабушка, а, может, мама умерла, а вы мне не говорите?»

Источник материала: Салiдарнасць

Мать политзаключенной – о том, как переживает с внуками вынужденную разлуку с близким человеком.





Ольга Филатченкова с детьми

Одна семилетняя девочка распечатала, как смогла, фотографию своей мамы, под ней поставила смайлики в виде сердечек и написала большими буквами: «Мама, ты когда вернешься?».

— У меня просто разорвалось сердце, когда я это увидела, — говорит ее бабушка.

Ее дочь и мама маленькой девочки — политзаключенная Ольга Филатченкова — уже семь месяцев находится за решеткой.

Родители Ольги рассказали «Cалідарнасці» о своей дочери и своих внуках.

Ольга Филатченкова — та самая единственная преподавательница, которая вместе с одиннадцатью учащимися вузов проходит по «делу студентов». Ольга работала ассистенткой кафедры «Программного обеспечения информационных технологий» в БГУИРе.

Во время выборов она решила стать независимым наблюдателем, а после была одной из участниц видеообращения сотрудников университета против насилия.

12 ноября в квартире, где Ольга живет с 18-летним сыном и 7-летней дочкой, силовики чуть не выбили дверь.

— То, что произошло, была просто ужасно, — вспоминает ее отец Алексей Филатченков. — Оля позвонила нам и сказала, что к ней в квартиру ломятся. Мы живем рядом, сразу бросились туда. Когда пришли, увидели, как четверо чекистов пытались войти, но Оля не открывала. Тогда они вызвали тех, кто должен был выбивать дверь. Ольга открыла, они показали какую-то бумагу с подписью. Речь шла о том, что в этой квартире есть что-то противозаконное. Наверное, полдня они провозились, мы с женой все это время тоже там были.

В результате обыска из квартиры Ольги изъяли всю технику, ее и сына, а саму преподавательницу увезли. С тех пор она содержится под стражей. Ей предъявлено обвинение по ст. 342 ч. 1 УК РБ «Организация либо участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Сначала Ольга находилась в СИЗО КГБ, после ее перевели в СИЗО-1.

Пишет, что вокруг нее танцуют все

Из рассказов журналистки TUT.BY Катерины Борисевич все с удивлением узнали о том, как преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова за решеткой с энтузиазмом обучает своих сокамерниц танцам народов мира.





— Мы отвели ее во Дворец пионеров в танцевальный кружок в раннем детстве, — рассказывает отец. — Первый раз Оля дебютировала на сцене еще в пять лет. В лицее БГУ она танцевала полонез в паре с выпускником.

С тех пор в ее жизни было много выступлений, но продолжать хореографическое направление она не стала. Профессию выбрала другую, а танцы оставила для души. Сына Ваню тоже отвела на танцы в детстве, он стал солистом ансамбля «Дитя мира», прекрасно танцует. И дочку Оля тоже отвела на танцы.

Но сама она никого не обучала раньше. А теперь пишет, что вокруг нее танцуют все. И мы очень рады, что она таким образом спасается сама и помогает другим.

Ольга окончила школу с золотой медалью и поступила в радиотехнический университет.

— У нее все предметы хорошо в школе шли, но она отдавала предпочтение математике. А мы не вмешивались, профессию она выбирала сама. После учебы осталась работать на кафедре. За студентов Оля всегда и радовалась, и переживала, возможно, потому что и ее сын студент, — рассказывают родители.

Внук Ваня, по их словам, был склонен к иностранным языкам, но сам выбрал БГУИР и «пошел по маминым стопам»:

— Никакого особого отношения или давления к себе со стороны преподавателей после задержания матери он не чувствует, сейчас у него сессия.

В письмах Ольга советует родителям, что посадить на даче.

— А мы ей пишем, что высадили, как что зацвело. Благоустройство — это ее любимое занятие: клумбы, садовая и домашняя мебель.





Почти все на садовом участке Ольга сделала своими руками

Ольга любит столярничать, сама придумывала разные полочки, шуфляды, лавочки, столы, шатры. В городском дворе повесила свои скворечники. Доску брала на лесопилке и с удовольствием плотничала. Одно время даже занималась производством мебели для детских садиков. Она по дереву работает лучше, чем я. Если увлечется, остановить невозможно, — рассказывает Алексей Филатченков о еще одном хобби дочери.





Маленькой дочке про тюрьму сказать не смогли

Уже семь месяцев, как самым большим подарком в семье стали письма от Ольги. К сожалению, их получают не все.

— До сих пор ей не передают письма от сына и ее письма ему не доходят. Ваня очень переживает, приходит к нам постоянно, чтобы узнать что-то про маму. Также ей не разрешают переписку с некоторыми друзьями. Слава Богу, что нам доходят письма, и что она наши, хоть с задержкой, но получает. Пишет, чтобы мы не волновались, и что, в целом, к тюремному быту она приспособилась, описывает подробно события своей жизни: прогулки, душ, танцы, — делятся родители.

В марте политзаключенной разрешили свидание с матерью и сыном.

— Мне было очень тяжело… Когда приходишь смотреть на ребенка, а он сидит за этими стеклами и решетками, — не может сдержать слез Нина Филатченкова. — Но на свидании она запретила плакать и себе, и мне. Я с удивлением и радостью отметила, что Ольга хорошо выглядит. Думаю, что она немного успокоилась. Когда начались все эти события, дочь очень переживала, была постоянно на нервах, вся вымотанная.

Я не знаю, как она справилась с этим состоянием, сказала, что настроила себя, что примет все как должное. В общем, сейчас, скорее, она нас поддерживает.

Самая тяжелая и больная тема в семье — дети. Старший Ваня переживает по-своему, больше в себе, очень страдает от того, что нет возможности общаться с мамой хотя бы в письмах.

— До сих пор не представляем, как сказать маленькой дочке, где ее мама, — снова сквозь слезы говорит бабушка. — Про тюрьму так и не смогли, и я не представляю, как скажу это ребенку. Дело в том, что она, хоть и маленькая, но слышала разговоры о том, как людей сажают, и как-то даже сказала, что очень боится, если и ее маму заберут в тюрьму.





Мы сказали, что мама уехала в командировку. Стала просить пообщаться хотя бы через интернет. Пришлось придумать: там, куда она уехала, нет интернета. Очень долго не могли успокоить девочку. Каждый день, особенно перед сном, начинались вопросы, а где мама, почему не возвращается… Однажды внучка спросила: «Бабушка, а, может, мама умерла, а вы мне не говорите?».

Ольга Филатченкова каждый день пишет письма своим детям. Самое любимое место во всех, которые доходят, — обещание, что они обязательно скоро увидятся.