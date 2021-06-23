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Самый спорный принт: как правильно носить клетчатую юбку? 3 эффективных совета

23.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый спорный принт: как правильно носить клетчатую юбку? 3 эффективных совета

Сегодня в центре нашего внимания – клетка. Неверно подобранный фасон или расцветка – и вот вы уже рискуете испортить самый идеальный образ. Поэтому расскажем, как правильно носить юбку с самым спорным принтом

Клетчатая юбка и носки не всегда могут выглядеть по-детски. Здесь важно выбрать правильную блузку – все вместе смотрится довольно романтично и современно.

Плиссированная юбка – тоже отличный вариант. Добавьте к ней приталенный жакет – и вот уже вы выглядите так, как будто только что были участницей модного показа. Есть один нюанс: к клетке красного цвета относитесь с осторожностью – в этом сезоне она не актуальна.

Еще один вариант образа, который смело можно носить на работу – прямая юбка в клетку с водолазкой. Поскольку в моде яркие цвета, не бойтесь их добавлять: тогда вы точно будете выглядеть нескучно!

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Сегодня в центре нашего внимания – клетка. Неверно подобранный фасон или расцветка – и вот вы уже рискуете испортить самый идеальный образ. Поэтому расскажем, как...
 
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