Самый спорный принт: как правильно носить клетчатую юбку? 3 эффективных совета

Источник материала: ОНТ

Сегодня в центре нашего внимания – клетка. Неверно подобранный фасон или расцветка – и вот вы уже рискуете испортить самый идеальный образ. Поэтому расскажем, как правильно носить юбку с самым спорным принтом



Клетчатая юбка и носки не всегда могут выглядеть по-детски. Здесь важно выбрать правильную блузку – все вместе смотрится довольно романтично и современно.

Плиссированная юбка – тоже отличный вариант. Добавьте к ней приталенный жакет – и вот уже вы выглядите так, как будто только что были участницей модного показа. Есть один нюанс: к клетке красного цвета относитесь с осторожностью – в этом сезоне она не актуальна.



Еще один вариант образа, который смело можно носить на работу – прямая юбка в клетку с водолазкой. Поскольку в моде яркие цвета, не бойтесь их добавлять: тогда вы точно будете выглядеть нескучно!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram