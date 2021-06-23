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Самый спорный принт: как правильно носить клетчатую юбку? 3 эффективных совета
Источник материала: ОНТ
Сегодня в центре нашего внимания – клетка. Неверно подобранный фасон или расцветка – и вот вы уже рискуете испортить самый идеальный образ. Поэтому расскажем, как правильно носить юбку с самым спорным принтом
Плиссированная юбка – тоже отличный вариант. Добавьте к ней приталенный жакет – и вот уже вы выглядите так, как будто только что были участницей модного показа. Есть один нюанс: к клетке красного цвета относитесь с осторожностью – в этом сезоне она не актуальна.
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Сегодня в центре нашего внимания – клетка. Неверно подобранный фасон или расцветка – и вот вы уже рискуете испортить самый идеальный образ. Поэтому расскажем, как...
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