ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День 23 июня в истории: впервые исполнили «Интернационал», начало операции «Багратион»

23.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

День 23 июня в истории: впервые исполнили «Интернационал», начало операции «Багратион»

Одни события в истории удивляют нас, другие рассказывают о том, что обязательно нужно помнить. 23 июня сквозь призму времени – отправляемся в прошлое.

В этот день в 1888 году во французском городе Лилль хор печатников впервые исполнил песню «Интернационал». На русский язык текст песни был переведен в 1902-м и через 16 лет стал гимном молодого советского государства. С 1922 по 1944 годы «Интернационал» был гимном Советского Союза. А вот в качестве гимна советской Беларуси он существовал гораздо дольше – с 1919 по 1952 годы.

23 июня 1934 года в Кремле чествовали первых Героев Советского Союза. Высокое звание получили летчики, отличившиеся во время спасения экипажа раздавленного льдами парохода «Челюскин». В то время у Героя Советского Союза не было никаких внешних отличий – ему вручали правительственную грамоту и орден Ленина. Только через пять лет была учреждена Золотая Звезда.

И в этот день в 1944 году началась одна из величайших операций Великой Отечественной войны – «Багратион». В ее ходе от противника была освобождена вся Беларусь, часть Литвы и Польши. Была прорвана сильно укрепленная полоса обороны немецких войск, окружены и разгромлены огромные силы врага. 3 июля 1944-го стал свободным от фашистов Минск, эта дата стала главным праздником независимой Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни события в истории удивляют нас, другие рассказывают о том, что обязательно нужно помнить. 23 июня сквозь призму времени – отправляемся в прошлое. В этот день в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» ведет переговоры с «Викторией», чтобы чешский клуб приехал в Брест на матч ЛК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by