День 23 июня в истории: впервые исполнили «Интернационал», начало операции «Багратион»

Источник материала: ОНТ

Одни события в истории удивляют нас, другие рассказывают о том, что обязательно нужно помнить. 23 июня сквозь призму времени – отправляемся в прошлое.

В этот день в 1888 году во французском городе Лилль хор печатников впервые исполнил песню «Интернационал». На русский язык текст песни был переведен в 1902-м и через 16 лет стал гимном молодого советского государства. С 1922 по 1944 годы «Интернационал» был гимном Советского Союза. А вот в качестве гимна советской Беларуси он существовал гораздо дольше – с 1919 по 1952 годы.

23 июня 1934 года в Кремле чествовали первых Героев Советского Союза. Высокое звание получили летчики, отличившиеся во время спасения экипажа раздавленного льдами парохода «Челюскин». В то время у Героя Советского Союза не было никаких внешних отличий – ему вручали правительственную грамоту и орден Ленина. Только через пять лет была учреждена Золотая Звезда.

И в этот день в 1944 году началась одна из величайших операций Великой Отечественной войны – «Багратион». В ее ходе от противника была освобождена вся Беларусь, часть Литвы и Польши. Была прорвана сильно укрепленная полоса обороны немецких войск, окружены и разгромлены огромные силы врага. 3 июля 1944-го стал свободным от фашистов Минск, эта дата стала главным праздником независимой Беларуси.

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