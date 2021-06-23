Беларусь – в пятерке европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения

Источник материала: ОНТ

Беларусь вошла в пятерку европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Новые тарифы действуют с 1 января. В этот же день вступили в силу и новые расценки на электричество у соседей – сравнение не в их пользу.

Так, в Литве год начался с ощутимого подорожания. Стандартный тариф увеличился до 14 евроцентов – это примерно в 2 раза дороже, чем аналогичный белорусский. Такие же цены в Латвии. В Польше базовый тариф еще немного дороже, причем к стоимости реального потребления надо добавить 13,5 злотых ежемесячной абонентской платы – это почти 10 белорусских рублей. Для украинцев новогодним сюрпризом стала отмена льгот. Если раньше первые 100 киловатт-часов стоили 90 гривен, то с 1 января – 168 – это больше 15 рублей на наши деньги.

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