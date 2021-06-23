Гороскоп на 24 июня: неожиданный поворот судьбы у Раков, коммерческие сделки у Львов

Источник материала: ОНТ

Овнам предстоит сделать выбор между работой и приятным времяпровождением. Вредные привычки могут стать причиной ухудшения самочувствия.

Тельцам следует внимательно отнестись к шансу, который даёт этот день. Старайтесь не сворачивать с намеченного пути, несмотря на любые трудности.

Влияние со стороны недоброжелателей может нарушить спокойную жизнь Близнецов. Собственный опыт и интуиция позволят вам достойно справиться с ситуацией.

Неожиданные повороты судьбы приготовили звезды для Раков. В личной жизни наметился положительный курс, а вот сплетни и пересуды могут навредить вашей репутации.

У Львов день будет способствовать коммерческим сделкам. Самое время взять на себя ответственность за образ жизни и быть готовым внести поправки, если того требует ситуация.

Девам необходимо проявить особую внимательность при работе с документами. Легкомысленное отношение к денежным тратам может обернуться финансовыми проблемами.

Весам звезды рекомендуют заняться оздоровлением организма и найти время для занятий спортом. У вас есть все для того, чтобы быть успешными.

Скорпионов ждет удачное решение спорного вопроса. Этому будет способствовать ваша предприимчивость. Не пренебрегайте советами опытных коллег.

Причиной неосторожного поступка Стрельцов станет эмоциональная несдержанность. Удачный день для решения хозяйственных и бытовых проблем.

Звезды советуют Козерогам применить нестандартное мышление, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Однако старайтесь не навязывать людям свою точку зрения.

Водолеям следует проявить осторожность и тактичность в личных отношениях. Попробуйте воспользоваться своим талантом остроумного собеседника.

Рыбы могут себе позволить никуда не спешить. Старайтесь записывать идеи, которые возникнут в течение дня. Это поможет вам ничего не упустить из виду.

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