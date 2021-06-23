|
Как выйти на рынок Казахстана – встреча Клуба Про бизнес в эту пятницу
23.06.2021 09:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уже в эту пятницу, 25 июня, состоится очередная встреча Клуба Про бизнес. Она пройдет в отеле «Ренессанс Минск» с 19.00 до 23.00
В программе:
2. Выступление участника Клуба Светланы Авраменко, директора официального представительства New Balance в Беларуси. Тема: «Мотивация персонала: эффективные методы мотивации с примерами». Светлана имеет значительный опыт внедрения систем мотивации в компаниях B2B (отрасли: металлопрокат, ткани) и B2C (обувь, мебель).
В выступлении будут ответы на вопросы:
1. Как выглядит ситуация на рынке
2. Основные ошибки компаний в вопросах мотивации
3. Принципы написания мотивации с примерами
4. Этапы внедрения системы мотивации в компании
После выступления будет практический обмен опытом между участниками Клуба, мозговой штурм за столами.
Важно: участие во встречах Клуба возможно только для владельцев и топ-менеджеров бизнеса.
До встречи!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступление участников Клуба Про бизнес о недавней поездке в Казахстан
|
Свежие газеты
Архив (Разное)