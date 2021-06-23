Как выйти на рынок Казахстана – встреча Клуба Про бизнес в эту пятницу

Источник материала: ProBusiness

Уже в эту пятницу, 25 июня, состоится очередная встреча Клуба Про бизнес. Она пройдет в отеле «Ренессанс Минск» с 19.00 до 23.00

В программе:

Выступление участников Клуба Про бизнес о недавней поездке в Казахстан и знакомстве с казахстанскими предпринимателями и госслужащими. Ответы на вопросы, какие возможности сейчас есть на рынке Казахстана для бизнеса из Беларуси, какие возможности есть для совместных международных проектов у компаний Беларуси и Казахстана.

2. Выступление участника Клуба Светланы Авраменко, директора официального представительства New Balance в Беларуси. Тема: «Мотивация персонала: эффективные методы мотивации с примерами». Светлана имеет значительный опыт внедрения систем мотивации в компаниях B2B (отрасли: металлопрокат, ткани) и B2C (обувь, мебель).

В выступлении будут ответы на вопросы:

1. Как выглядит ситуация на рынке

2. Основные ошибки компаний в вопросах мотивации

3. Принципы написания мотивации с примерами

4. Этапы внедрения системы мотивации в компании

После выступления будет практический обмен опытом между участниками Клуба, мозговой штурм за столами.



В завершении – фуршет и неформальное общение.



Фото: probusiness.io

Важно: участие во встречах Клуба возможно только для владельцев и топ-менеджеров бизнеса.



Клуб Про бизнес – это площадка для обмена практическим опытом и знаниями между первыми лицами бизнеса. А также площадка для выхода на международные рынки. Клуб уже работает в Минске и в Нур-Султане , в ближайшее время планируется открытие Клуба на новых рынках.



По вопросам оформления членства в Клубе Про бизнес можно связаться с менеджером Клуба Русланой Прусаковой +375292999528 viber, telegram либо +375297099020,

e-mail: rp@probusiness.io

До встречи!

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