Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей до 27 августа

Александр Василевич / Еврорадио​

Надежда Зеленковича передала от Александра Василевича "душный, жаркий и горячий привет". "Здесь мало что знаешь и понимаешь, но знаю точно, что друзей у меня и хороших людей вокруг гораздо больше, чем я думал и мог ожидать, — пишет он. — Всем большое спасибо. Я вас очень люблю и ценю. Это приносит тепло в мое сердце, хотя в СИЗО и так жарко)))",Еврорадио.