ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро-2020: сегодня состоятся еще четыре матча

23.06.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпионат Европы по футболу продолжается. Сегодня состоятся еще четыре игры.



Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E.

В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши.

Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии.

Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.

ЧЕ-2020, 23 июня


Группа E

19:00 Словакия - Испания

Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"

19:00 Швеция - Польша

Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"

Группа F

22:00 Германия - Венгрия

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

22:00 Португалия - Франция

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы по футболу продолжается. Сегодня состоятся еще четыре игры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выйти на рынок Казахстана – встреча Клуба Про бизнес в эту пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by