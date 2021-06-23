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Евро-2020: сегодня состоятся еще четыре матча
Источник материала: Партизан
Чемпионат Европы по футболу продолжается. Сегодня состоятся еще четыре игры.
Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E.
В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши.
Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии.
Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.
ЧЕ-2020, 23 июня
Группа E
19:00 Словакия - Испания
Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"
19:00 Швеция - Польша
Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"
Группа F
22:00 Германия - Венгрия
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
22:00 Португалия - Франция
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".
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Чемпионат Европы по футболу продолжается. Сегодня состоятся еще четыре игры.
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