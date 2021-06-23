Вице-президент НОК Довгаленок: «Есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить. Не поедут эти люди на Олимпиаду»

– 23 числа утверждаем список на Олимпийские игры. Этот список практически окончательный. Расчет, думаю, что около 100 лицензий… Но будем все-таки смотреть, потому что есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить,Трибуна. Не поедут эти люди на Олимпиаду.