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Вице-президент НОК Довгаленок: «Есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить. Не поедут эти люди на Олимпиаду»
Источник материала: Партизан
Шеф белорусской миссии на Олимпиаде, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок рассказал о том, что не все спортсмены, у которых есть олимпийские лицензии, поедут на летние Игры в Токио.
– 23 числа утверждаем список на Олимпийские игры. Этот список практически окончательный. Расчет, думаю, что около 100 лицензий… Но будем все-таки смотреть, потому что есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить,
– То есть 100 не больше?
– 100, 101, 105, – сказал Довгаленок в эфире «Беларусь 5».
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Вице-президент НОК Довгаленок: «Есть лицензии, к которым нужно взвешенно подходить. Не поедут эти люди на Олимпиаду»
Шеф белорусской миссии на Олимпиаде, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок рассказал о том, что не все спортсмены, у которых есть олимпийские лицензии, поедут на...
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