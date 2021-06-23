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Путин заявил, что НАТО нарушило "обещание" не расширяться. Горбачев называл это мифом

23.06.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАТО обмануло Россию, нарушив свои "обещания" не расширять границы альянса в сторону восточного направления. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в статье, опубликованной в немецкой газете Die Zeit. Однако еще в 2014 году экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал такие "обещания" мифом.



По его словам, Россия всегда "хотела развивать отношения с европейцами", однако этому помешало расширение Североатлантического альянса.

"Основная причина растущего взаимного недоверия к Европе заключалась в продвижении военного союза на восток<...>Словесные обещания, данные под девизом "это не направлено против вас" и "границы блока не будут к вам приближаться", были слишком быстро забыты. Был создан прецедент", – заявил Путин.

Он подчеркнул, что с 1999 года произошло пять "волн" расширения НАТО и к альянсу присоединилось еще 14 стран, включая бывшие "советские" государства, что "де-факто разрушило все надежды на континент без разделительных линий".

По мнению главы РФ, многие страны "оказались перед искусственным выбором – сотрудничать с коллективным Западом или с Россией", что стало ультиматумом.

"Последствия этой агрессивной политики наглядно иллюстрируются на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала вооруженный неконституционный переворот в Украине. Все началось с этого", – заявил он.

Также в своем интервью для NBC Путин отметил, что "обещание" не расширять альянс на восток было дано еще Горбачеву – и тот может это подвтердить. "В период СССР еще Горбачеву устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания", – заявил глава РФ.

По мнению Путина, не зафиксировать такое обещание на бумаге было ошибкой Горабчева.

При этом, сам Горбачев подобные заявления отверг. В 2014 году он заявил, что "ни НАТО, ни советские лидеры ни разу не поднимали вопрос о расширении НАТО".
 
 
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НАТО обмануло Россию, нарушив свои "обещания" не расширять границы альянса в сторону восточного направления. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в статье,...
 
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