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Путин: РФ не забывает об ответственности за безопасность соседних стран

23.06.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Россия не забывает об ответственности за безопасность соседних стран и будет дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, заявил заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что с соседними странами Россию сближают "неразрывные исторические, культурные и человеческие связи".

"Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", – сказал президент в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам Путина, урегулирование региональных конфликтов при активном содействии России – важный аспект обеспечения глобальной безопасности. Российский лидер напомнил, что благодаря военной помощи РФ удалось освободить большую часть территорий Сирии от международных террористов, а политико-дипломатическая работа вместе с Ираном и Турцией позволила начать процесс сирийского урегулирования. Кроме того, Россия внесла решающий вклад в конфликт в Нагорном Карабахе.

"Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", – отметил президент.

Путин пожелал участникам Московской конференции по международной безопасности плодотворной работы и выразил уверенность, что их ждут интересные дискуссии, а выработанные по итогам инициативы "послужат укреплению международной безопасности и стабильности".

Угроза с Запада

Путин также отметил, что Россию "не может не беспокоить" непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

"Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", – сказал он. 

Пресс-служба Минобороны РФ
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И выразил надежду, что "здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения" в итоге возобладают в НАТО. При этом пока турбулентность геополитических процессов возрастает, несмотря на отдельные позитивные сигналы.

"Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", – резюмировал Путин.

Также, по его словам, серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски распространения оружия массового уничтожения, активность международных криминальных группировок, наркобизнеса, а также международный терроризм.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, отметил Путин.
 
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