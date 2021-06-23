Хренин прибыл в Москву с рабочим визитом и встретился с Шойгу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин принимает участие в IX Московской конференции по международной безопасности, которая начала работу утром 23 июня, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

"Министр обороны прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в IX Московской конференции по международной безопасности", – говорится в сообщении.

Накануне белорусский министр и его российский коллега Сергей Шойгу заложили капсулы в военно-мемориальном комплексе "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ. К 80-летию начала Великой Отечественной войны по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко были подготовлены капсулы с землей, собранной в сожженных в годы войны белорусских деревнях Хатынь, Ола и Борки.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.