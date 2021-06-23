Потеряла способность жить: дочка тяжелобольной Заворотнюк огорчила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сделала неожиданное признание: Анна заявила, что не может справляться со стрессом из-за тяжелобольной мамы.

Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" два года мужественно сражается с тяжелой формой онкологии. Актриса проходила лечение за рубежом, но это не дало никаких результатов и семья решила забрать ее в Россию. Старшая дочка Заворотнюк прилетела с США ради мамы и начала заниматься блоггингом. Теперь Анна рассказывает о свой жизни и состоянии актрисы.

Недавно Анна поделилась своими переживаниями и огорчила всех подписчиков: девушка призналась, что потеряла способность к жизни и уже не справляется со всем стрессом.

"Потеряла способность жить и наслаждаться. Не могу собрать себя по кускам и начать жить, надоела сама себе", - заявила Аня со слезами на глазах и добавила, что во всем виноваты негативные мысли и сплошные "загоны".

Также девушка отметила, что старалась быть позитивной и не ныть, но силы покинули ее. Взволнованные фолловеры постарались поддержать инстадиву и попросили ее не сдаваться и почаще обращаться за помощью к психологу .

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